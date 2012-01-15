Спутник США обнаружил богатейшее месторождение золота
07:18, 15 января 2012Общество
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Хватит на сотни лет
На востоке Мьянмы с помощью американского космического аппарата Landset-7открыто крупное месторождение золота, сообщает Радио Свобода. По оценкам специалистов, запасы золота исчисляются тысячами тонн, их хватит для добычи в течение сотен лет.
По данным министерства горнодобывающей промышленности Мьянмы, в стране действуют 22 шахты по добыче золота.
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