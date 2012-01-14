Янукович надеется на благосклонность королевы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил Королеву Дании МАРГРЕТЕ II по случаю 40-й годовщины ее правления.

Текст поздравления размещен на официальном сайте главы государства.

"От имени народа Украины и от меня лично прошу принять искренние поздравления по случаю 40-й годовщины Вашего правления. В Украине высоко ценят традиционно дружеский и конструктивный характер двусторонних отношений с Королевством Дания. Большое значение для углубления сотрудничества между нашими странами имел официальный визит в Украину Кронпринца Дании ФРЕДЕРИКА", - говорится в поздравлении.

В.ЯНУКОВИЧ выразил надежду на дальнейшее благосклонное внимание Королевы к построению украинско-датского сотрудничества во всех сферах. Глава государства пожелал МАРГРЕТЕ II крепкого здоровья и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а "дружественному народу Дании – мира, благополучия и процветания".

Как известно, 1 января Дания начала председательствовать в Европейском Союзе. Копенгаген будет председательствовать в ЕС шесть месяцев – до 1 июля 2012 года.