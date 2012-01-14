Паспорта украинцев с круизного лайнера затонули вместе с ним

Туристы, оказавшиеся на борту затонувшего лайнера Costa Concordia, в начале круиза сдали свои паспорта компании на хранение на ресепшн лайнера, в результате большинство из них в настоящий момент находятся за границей без документов.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину ТЮРИНУ.

Итальянский круизный лайнер Costa Concordia, на борту которого находилось более 4 тысяч 200 человек, в ночь на субботу сел на мель близ острова Джильо (Giglio) у побережья Тосканы, а затем практически полностью ушел под воду. В результате аварии как минимум три человека погибли и 40 пострадали. Однако эти данные не окончательные - спасатели до сих пор разыскивают 70 человек из числа пассажиров.

"По правилам, принятым на этом круизе, все российские и все украинские туристы обязаны сдать на ресепшн лайнера свои загранпаспорта, которые им возвращаются после того, как круиз заканчивается. В связи с тем, что произошло крушение, большинство туристов, которые в настоящий момент находятся в отелях при аэропортах Милана, Рима и Ниццы оказались не только без вещей, но и без документов", - сказала И.ТЮРИНА.

По ее словам, представители туроператорских компаний направляют сейчас им копии паспортов для оформления всех необходимых документов.