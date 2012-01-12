Как защититься от налоговой?

В Хмельницком активисты областной организации Всеукраинской общественной организации “Гражданское движение “Вперед!” открыли бесплатную общественную приемную для предпринимателей под стенами городской налоговой инспекции.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила член ВОО “Гражданское движение “Вперед!” Галина КУЛИК.

“Мы помогаем предпринимателям разобраться с нововведениями Налогового кодекса. В частности, даем разъяснения относительно перехода на упрощенную систему налогообложения”, - отметила она.

По ее словам, общественная приемная работает два дня с 9-ти утра до 6-ти вечера. За 11 декабря предпринимателям были розданы 700 разъяснительных буклетов.

“В них каждый предприниматель может найти не только экономические нововведения кодекса, но и ознакомиться с советами юристов, как защититься от проверок налоговых органов”, - отметила Г.КУЛИК.

Она подчеркнула, что общественная приемная для предпринимателей под стенами налоговой инспекции будет работать до 25 января с.г.