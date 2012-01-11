Закон о внутренней торговле может появиться за 2-3 месяца

Законопроект о внутренней торговле может быть принят в первом квартале 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции высказал вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Максим КУНЧЕНКО.

«Доработка, подача, принятие в первом чтении, втором, доработка между первым и вторым, я думаю, что в первом квартале мы сможем принять совместный законопроект», - сказал он.

В то же время, по мнению директора департамента Министерства экономического развития и торговли Игоря ГОРБАЛЮКА, данный законопроект может стать платформой для разработки профильного законопроекта, регулирующего деятельность интернет-магазинов: «Мое личное мнение... интернет-торговля, как сегмент, имеющий самую мощную тенденцию к развитию, требует отдельного законодательного акта. Этот законодательный акт (законопроект о внутренней торговле — УНИАН) в статьях о дистанционной торговле создает прецедент, он создает законодательную платформу, на базе которой уже может быть развит отдельный законодательный акт».

Он также не исключает, что с принятием законопроекта о внутренней торговле, могут исчезнуть интернет-магазины.

Как сообщал УНИАН, в Украинской торговой ассоциации считают, что принятие законопроекта «О внутренней торговле» в предложенной правительством редакции может привести к потере рабочих мест в сфере розничной торговли.

Кроме того, по мнению экспертов, принятие документа приведет к повышению стоимости товаров, реализуемых через интернет-магазины.

Напомним, что 12 октября Кабинет министров одобрил проект Закона «О внутренней торговле» для передачи его на рассмотрение Верховной Радой.

Законопроект о внутренней торговле №9443 зарегистрирован в парламенте 10 ноября 2011 года.