Во Львове накрыли подпольный кинотеатр

Во Львове правоохранители разоблачили деятельность специализированного подпольного кинотеатра (просмотр осуществлялся с автомобилей), где с помощью высокотехнологичного оборудования осуществлялась публичная трансляция контрафактных полнометражных кинофильмов.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении Государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУ МВД Украины в Львовской области.

Как отмечается в сообщении, по улице Княгини Ольги, 95, во Львове частным предпринимателем, в нарушение требований Закона Украины „Об авторском праве и смежных правах”, на автостоянке торгового комплекса „Марк” каждый вечер осуществлялась трансляция полнометражных фильмов на экран шириной более 15 метров.

Ежедневный доход предпринимателя от деятельности подпольного кинотеатра составлял более 500 грн.

Правоохранителями были изъяты проектор, декодер, ретрансляторы звука, флеш-карты с записями контрафактных фильмов.

Возбуждено уголовное дело по ст. 176 ч.1 Уголовного кодекса Украины (нарушение авторского права и смежных прав).