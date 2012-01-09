На Луганщине банки получали письма с угрозами
20:43, 09 января 2012Общество
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Авторов уже задержали
Сотрудники милиции Луганской области в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 4 человек, рассылавших в банки письма с угрозами
Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМВД, двое из задержанных оказались жителями Луганска, остальные - одного из поселков области.
Установлено, что задержанные 5 января на электронные адреса пяти банков направили электронные письма с угрозами создать опасность жизни и здоровью сотрудникам и посетителям указанных финансовых учреждений.
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