Медики назвали продукты, которые «загоняют» в депрессию

Медики пришли к выводу, что депрессии у человека вызывают не вредные для здоровья продукты (фаст-фуд, чипсы и т.д.), а, наоборот, достаточно натуральные. По мнению специалистов, именно они оказывают наиболее губительное действие и угнетают нервную систему.

Медики советуют тем, кого преследуют депрессивные настроения, пересмотреть свой рацион и исключить из повседневного меню кофе, сладости и красное мясо. По их мнению, именно с кофе у большинства начинается день. Чрезмерное его употребление порождает зависимость от кофеина, и кофе превращается в допинг. Невозможность получить "дозу бодрости" приводит к усталости и физической разбитости, констатируют медики.

По их словам, у сладкоежек, например, организм вырабатывает много инсулина, чтобы переработать весь сахар, поступивший в организм. Поэтому, по мнению медиков, сладкое также вызывает зависимость, заставляя исправлять настроение новой порцией десерта. Депрессивное настроение усиливается также испорченной от сладкого фигурой, добавляют врачи.

По их словам, не менее коварно и красное мясо. Животная белковая пища медленно переваривается желудком, и в процессе разложения накапливаются токсины, которые негативно сказываются на нервной системе.

ТСН