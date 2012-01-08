Полицейская собака нарушила Конституцию США

Верховный суд США согласился пересмотреть вопрос о том, является ли использование собак, ищущих наркотики возле частных владений, нарушением Конституции страны, сообщает Би-би-си.

Полиция Флориды ранее получила ордер на обыск дома, у входной двери которого ищейка почувствовала запах марихуаны.

Внутри жилища были обнаружены десятки нелегально выращенных растений.

Судья однако отклонил иск по этому делу после того, как обвиняемый заявил, что использование ищейки приравнивается к неконституционному вторжению правительства в его жилище.

Полиция девятнадцати американских штатов выступает за пересмотр Верховным судом использования ищеек возле частных владений.