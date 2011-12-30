24-летний преподаватель попался на взятке

В Одессе задержан преподаватель, требовавший от 50 до 170 долл. за успешную сдачу экзамена на зимней сессии.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в области.

С заявлениями о том, что «во время зимней сессии их непосредственный руководитель требовал и получил от них взятки в таких размерах, обратились в милицию сразу пять студентов вуза», уточнили в милиции.

При проверке заявлений «сотрудники милиции задержали 24-летнего преподавателя-взяточника в рабочем кабинете при получения взятки от студентов. У него изъяты деньги в сумме 2060 долл. и 2300 грн., полученные в качестве взяток», говорится в сообщении.

«Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - добавили в милиции.