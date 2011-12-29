НФПУ: 2011 год, увы, войдет в историю

В украинской истории 2011 год будет отмечен масштабным наступлением на социальные права украинцев и фактическим отказом государства от своих социальных обязательств.

Об этом говорится в заявлении Национального форума профсоюзов Украины, подписанном его председателем Мирославом ЯКИБЧУКОМ.

«Профсоюзы определили четыре знаковых тенденции, которые очерчивают социальную сферу украинцев за 2011 год. Это

- увеличение пропасти между богатыми и бедными;

- повышение цен на газ, электроэнергию и жилищно-коммунальные тарифы;

- сомнительная пенсионная реформа;

- а также масштабное, законодательно подкрепленное, наступление на социальные льготы украинских граждан», - заявляют в НФПУ.

«За уходящий год, в Украине усилилось социальное расслоение, а также значительно увеличилось количество граждан, которых по международным нормам социальной оценки можно считать бедными. По данным НФПУ, в 2011 году относительно бедным является приблизительно 55% населения. Еще 40% населения испытывают страх, что вот-вот окажутся в категории бедняков. В то же время более 2/3 национального богатства сосредоточенно в руках сотни семей», - заявляет председатель НФПУ, комментируя Социальные итоги 2011 года.

Кроме того, значительно возросли расходы на первоочередные нужды украинцев, отмечают в профсоюзах. Так, за этот год ежемесячные жилищно-коммунальные расходы среднестатистической украинской семьи, то есть семьи из трех человек, которая живет в стандартной двухкомнатной квартире, увеличились в среднем на 170-200 грн., а расходы такой же семьи, которая живет в частном доме, – на 110-260 грн.

«Ключевой социальной так называемой «реформой» 2011 года стало то, что все социальные выплаты и льготы в 2011 году, фактически, утратили свой законный, автоматический характер и приобрели полную зависимость от субъективной точки зрения и личных интересов нескольких десятков лиц в высших эшелонах власти. Теперь, уже в соответствии с законом о бюджете на 2012 год, социальные льготы будут предоставляться не в соответствии с законами и Конституцией, а зависеть от Кабмина, который сам будет решать, сколько и когда ограничить, выплатить или не выплатить пенсию, надбавку к пенсии, социальную помощь, субсидию. Это будет решаться якобы в зависимости от наполнения бюджета. Такой подход является фундаментальным нарушением не только базовых конституционных норм, но и самих принципов цивилизованного государственного управления. 2011 год стал годом рейдерского наступления власти на социальные права населения и социальную сферу», - заявил М.ЯКИБЧУК.