Создана инициатива "Студентство за зміни"

Во Львове создана Студенческая инициатива "Студентство за зміни".

Как сообщили УНИАН в Студенческой инициативе «Студентство за зміни», 26 декабря во Львове состоялось учредительное собрание инициативы, участие в котором приняли 24 представителя практически всех высших учебных заведений Львова.

Председателем Студенческой инициативы избран Михаил ПЕРЦОВИЧ, заместителем - Владимир ЗЕЛЕНЕВИЧ.

Участников собрания приветствовал депутат Львовского областного совета, председатель комиссии образования и науки Юрий ПИДЛИСНЫЙ. Он напомнил о роли студенчества, особенно во время становления независимости Украины в начале 90-х годов, и призвал молодых людей уверенно идти к поставленным целям: качественному образованию, которое бы получало достойную государственную поддержку, увеличению прав студенческого самоуправления, уничтожению коррупции в вузах, повышению стипендий, улучшению инфраструктуры вузов, увеличению государственных заказов на все специальности, профессиональному и достойному трудоустройству.

Студенческая инициатива определила четыре первоочередных шага: сформировать Независимый студенческий совет, который будет объединять все вузы Львовщины, создать факультетские организации в вузах, создать организации по специальностями (кафедры, направления), иметь представителя в каждой академической группе.

Идея создания Студенческой инициативы принадлежит ГО "Молодь За Зміни".

«Студентство за зміни» создано с целью формирования высокого политического и социального сознания украинского студенчества, интегрирования и развития основ гражданского общества среди студенчества, создания проектов, которые объединяли бы разные вузы, участия в разных тренингах, семинарах, занятиях, установления более тесных связей среди студенческой молодежи, отстаивания и решения общих проблем», - подчеркнул председатель Львовской городской организации «Молодь За Зміни» Роман ГРИБОВСКИЙ.