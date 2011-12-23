Милиционера, на глазах которого умирал студент Индило, амнистировали

Судья Деснянского районного суда Киева Алексей ПАНАСЮК, который повторно рассматривает дело о смерти студента Игоря Индило в отделе милиции в мае 2010 года, амнистировал одного из двух обвиняемых милиционеров.

Как сообщает Бюро журналистских расследований “Свідомо”,амнистирован Сергей КОВАЛЕНКО, которого обвиняли в том, что он не проверил, на основании чего был задержан студент.

Адвокаты семьи погибшего просили расследовать, почему С.КОВАЛЕНКО, который в ту ночь надзирал над задержанными, не вызвал скорую медицинскую помощь для И.Индило, который несколько часов умирал на его глазах. Прокуратура не выдвинула милиционеру обвинения на этот счет. Основанием для амнистии С.КОВАЛЕНКО стало то, что у него есть пятилетний сын.

На вопрос "Свідомо", поступил бы он иначе, если бы знал, чем все закончится, С.КОВАЛЕНКО отказался отвечать.

В ответ на вопрос, собирается ли он в дальнейшем работать в милиции, С.КОВАЛЕНКО сказал: "Я сейчас на пенсии".

Суд продолжил рассматривать дело об ответственности другого милиционера – Сергея ПРИХОДЬКО, который задержал и привез И.Индило в Шевченковскому райотдел милиции. Родители студента подозревают, что именно он проломил Игорю череп. Прокуратура обвиняет С.ПРИХОДЬКО только в безосновательном задержании студента.

Как сообщал УНИАН, в мае 2010 года в Шевченковском райуправлении милиции Киева умер 20-летний студент И.Индило.

28 мая прошлого года в связи с его гибелью прокуратура столицы возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий сотрудниками милиции (ст. 365 Уголовного кодекса, санкция по которой предусматривает лишение свободы до 10 лет).

30 сентября этого года Деснянский райсуд Киева в новом составе возобновил слушания по делу по обвинению милиционеров Шевченковского райуправления. Адвокат пострадавшей стороны просил суд вернуть дело на дорасследование, однако суд не нашел для этого оснований. Ранее этот суд уже рассматривал указанное дело.