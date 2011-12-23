Наркоман на «Мерседесе» сбил женщину на тротуаре

В Симферополе легковой автомобиль «Мерседес», которым управлял находящийся под воздействием наркотических препаратов мужчина, зацепил стоящий на остановке автобус, после чего вылетел на тротуар и тяжело травмировал 56-летнюю женщину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ Крыма, 32-летний водитель уверял работников Госавтоинспекции, что у машины отказали тормоза, но после медицинского освидетельствования оказалось, что мужчина употреблял наркотики.

«В ходе расследования по факту ДТП будут проведены различные экспертизы, которые установят техническое состояние "Мерседеса-124" на момент совершения аварии, но уже очевидно, что немалую роль в дорожном инциденте сыграл человеческий фактор», - заявили в ГАИ.