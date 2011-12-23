Глава УГКЦ объявил о создании Тернопольско-Зборовской митрополии

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав ШЕВЧУК во время богослужения в Тернопольском кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Богородицы провозгласил о создании Тернопольско-Зборовской митрополии УГКЦ.

Как передает корреспондент УНИАН, на торжественное богослужение, во время которого Тернопольско-Зборовская епархия была возвышена до уровня митрополии, прибыло 25 архиепископов, митрополитов, епископов из Украины и зарубежья, в частности Апостольский Нунций в Украине Томас Эдвард ГАЛЛИКСОН, около 200 священников, представителей городской и областной властей и тысячи верующих.

Первым митрополитом Тернопольско-Зборовской митрополии провозглашен владыка Василий СЕМЕНЮК, который с 2006 года возглавлял Тернопольско-Зборовскую епархию. После интронизации В.СЕМЕНЮК получил из рук С.ШЕВЧУКА символ подтверждения его митрополичьего статуса.

Зачитанным декретом главы УГКЦ предусмотрено, что В.СЕМЕНЮК будет опекать Тернопольско-Зборовскую и Бучачскую епархии, а также греко-католические приходы Хмельницкой области.

Согласно Декрету, резиденцией митрополита будет Тернополь, а собор Непорочного зачатия Пресвятой Богородицы обрел статус архиепархиального и митрополичьего.

Всю церемонию интронизация митрополита В.СЕМЕНЮКА во время богослужения транслировали на большой экран, установленный перед собором, поскольку храм не мог вместить всех участников литургии. Также богослужение и церемонию интронизации в прямом эфире транслировал местный телеканал TV4.