Губернатор хочет вернуть белорусов на хмельницкие рынки
Поручил ГАИ не останавливать их машины
Председатель Хмельницкой облгосадминистрации Василий ЯДУХА хочет вернуть белорусов на хмельницкие рынки.
Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН.
“Через Соглашение о сотрудничестве с руководством Минского областного исполнительного комитета мы хотим затащить предпринимателей из Беларуси на хмельницкие рынки. Вы же посмотрите: если раньше они постоянно ездили скупаться на наши рынки, то теперь существенно уменьшили свои закупочные возможности”, - сказал руководитель ОГА.
Он отметил, что дал поручение руководству ГАИ в области не обращать внимания и не останавливать автомобили с белорусскими номерами.
Как сообщал УНИАН, Хмельницкая облгосадминистрация подписала с Минским областным исполнительным комитетом программу торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на 2012-2013 годы.
Документ был подписан 1-2 декабря в Минске.
Программой предусмотрено развивать и укреплять дружеские отношения между народами Украины и Беларуси, сотрудничество в гуманитарных, экономических сферах, в частности, оказывать поддержку и содействие предприятиям, организациям Хмельницкой области на территории дружественной страны.