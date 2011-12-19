Губернатор хочет вернуть белорусов на хмельницкие рынки

Председатель Хмельницкой облгосадминистрации Василий ЯДУХА хочет вернуть белорусов на хмельницкие рынки.

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН.

“Через Соглашение о сотрудничестве с руководством Минского областного исполнительного комитета мы хотим затащить предпринимателей из Беларуси на хмельницкие рынки. Вы же посмотрите: если раньше они постоянно ездили скупаться на наши рынки, то теперь существенно уменьшили свои закупочные возможности”, - сказал руководитель ОГА.

Он отметил, что дал поручение руководству ГАИ в области не обращать внимания и не останавливать автомобили с белорусскими номерами.

Как сообщал УНИАН, Хмельницкая облгосадминистрация подписала с Минским областным исполнительным комитетом программу торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на 2012-2013 годы.

Документ был подписан 1-2 декабря в Минске.

Программой предусмотрено развивать и укреплять дружеские отношения между народами Украины и Беларуси, сотрудничество в гуманитарных, экономических сферах, в частности, оказывать поддержку и содействие предприятиям, организациям Хмельницкой области на территории дружественной страны.