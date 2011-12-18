Попов заверяет, что скандальная стройка будет остановлена

Скандальное строительство на улице Гончара, 17-23 возле Софии Киевской будет остановлено.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом заявил председатель КГГА Александр ПОПОВ во время встречи с жильцами прилегающих домов.

Он, в частности, сказал, что 15 декабря Хозяйственный суд г. Киева вынес решение о запрете ООО «Инвестиционно-строительная группа» и любым другим лицам, с которыми заключены договоры на проведение строительных работ, проводить строительные и изыскательские работы на участке по адресу ул. Олеся Гончара, 17-23. Этим же постановлением, как отметил А.ПОПОВ, любым лицам запрещено вообще совершать какие-либо действия с вышеупомянутыми земельными участками, в том числе заключать договоры.

В пресс-службе столичной мэрии также сообщили, что одновременно с А.ПОПОВЫМ на место строительства прибыли три государственных исполнителя. Однако официального представителя организации-застройщика на месте не оказалось, о чем государственными исполнителями был составлен соответствующий акт. "Поэтому исполнительное производство о запрете строительных и других работ на ул. Гончара, 17-23, как того требует законодательство, направляется по адресу застройщика. После того как застройщик получит производство от государственной исполнительной службы, он будет обязан немедленно прекратить любые действия на объекте", - отметили в КГГА.

«В случае, если будет иметь место попытка проигнорировать решение суда и возобновить строительство на этом месте, нарушитель будет нести уголовную ответственность. Статьей 382 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание за преднамеренное неисполнение или препятствование исполнению судебных решений, постановлений или предписаний, которые вступили в законную силу. Вплоть до лишения свободы сроком до трех лет», – заявил А.ПОПОВ.

При этом он обязался лично контролировать ситуацию вокруг скандальной застройки, чтобы незаконные работы там не возобновлялись, призвав киевлян, живущих рядом со строительством, сообщать о любых работах на объекте.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября Окружной административный суд Киева по делу относительно решения Киевсовета о выделении земли под строительство жилого комплекса по улице Олеся Гончара, 17-23 в буферной зоне Национального историко-культурного заповедника «София Киевская» принял постановление об остановке строительных работ на объекте на время рассмотрения дела.

КГГА выступает в суде третьей стороной.

Против застройки выступает не только общественность, но и ЮНЕСКО.

Окружной административный суд Киева 1 декабря отменил свое постановление об остановке строительства на улице Олеся Гончара, 17-23.