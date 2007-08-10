Ющенко просит Короля Таиланда помиловать приговорённую к казни украинку

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к Королю Таиланда с просьбой помиловать украинку Викторию МАМОНТОВУ, которую семь лет назад приговорили в этой стране к смерти.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нины КАРПАЧЁВОЙ.

“Наконец у нашей гражданки появился шанс вернуться в родную Украину из Бангкока, где она содержится в женском исправительном заведении”, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы омбудсмана, начиная с 2001 года, Н.КАРПАЧЁВА делает все возможное для последовательной защиты права на жизнь украинки, осужденной к смертной казни за хранение наркотического вещества. В 2002 году Апелляционный суд Таиланда заменил ей казнь на 33 года и 4 месяца тюремного заключения, а затем по амнистии этот срок был сокращен на 5 лет и 5 месяцев – до 27 лет и 9 месяцев.

Омбудсман Украины два года назад посетила в бангкокской тюрьме В.МАМОНТОВУ и обсудила обстоятельства ее судьбы с высокими должностными лицами Королевства Таиланд. Уполномоченная убедилась, что осужденная раскаивается в нарушении таиландского законодательства, стала на путь исправления, стремится искупить вину образцовым поведением и активной общественно-полезной деятельностью, отметили в пресс-службе. Поэтому встал вопрос о возможности дальнейшего отбывания наказания нашей соотечественницы на родине, где Викторию ждет одинокая старенькая мать. Такого же мнения придерживается и Посольство Украины в Таиланде.

Поэтому Н.КАРПАЧЁВА обратилась к В.ЮЩЕНКО с просьбой поддержать усилия, направленные на спасение за пределами Родины лишенной свободы украинки.

В свою очередь Президент Украины, согласившись с предложением Уполномоченного по правам человека, обратился на днях к его Величеству Бхумиболу АДУЛЬЯДЕДЖУ, Королю Таиланда, с просьбой осуществить гуманный акт – помиловать В.МАМОНТОВУ, сообщили в пресс-службе омбудсмана.

«Убежден, что положительное решение этого вопроса, – говорится в письме главы Украинского государства, – еще раз продемонстрирует проявление Вами, Ваше Величество, большой государственной мудрости и высоких принципов гуманизма, а также взаимное доверие и уважение, присущие отношениям между нашими странами».

Как сообщал УНИАН, В.МАМОНТОВА (1971 г.р.) была задержано 28 сентября 2000 года в Бангкоке (Таиланд). По месту ее проживания в гостинице был изъят 1 кг 293,3 г героина.

За этот вид преступления в Таиланде предусмотрено смертное наказание или наказание в виде пожизненного лишения свободы.