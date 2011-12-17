Янукович требует усилить контроль в СИЗО

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает важность усиления контроля над местами временного содержания граждан, которые находятся под следствием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на торжествах ко Дню милиции.

"Когда работники милиции задерживают гражданина, то государство полностью несет ответственность за его жизнь и здоровье. Поэтому усиление контроля за местами временного содержания граждан, введение видеонаблюдения с целью предотвращения нарушения их прав является первым, но далеко не последним шагом", - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил недопустимость фактов насилия над личностью со стороны работников милиции и существования коррупции в милиции. «Такие действия разрушают авторитет государства. Подрывают доверие к закону», - сказал он.

Поэтому В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что им будут поддержаны все инициативы на оптимизацию Министерства внутренних дел и его территориальных подразделений. «Меры, направленные на усиление прозрачности работы милиции, мотивации работников, улучшение сотрудничества с общественностью», - сказал он.