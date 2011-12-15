50-летний мужчина во время ссоры подстрелил односельчанина

В Донецкой области 50-летний мужчина ранил из ружья односельчанина.

Об этом сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, в Амвросиевский райотдел милиции из местной больницы поступило сообщение о том, что к ним из своего дома с огнестрельным дробовым ранением живота и бедер госпитализирован 37-летний житель села Григорьевка. Работниками следственно-оперативной группы и уголовного розыска был установлен и задержан 50-летний ранее судимый житель того же села. Выяснилось, что огнестрельное ранение односельчанину он нанес во время ссоры в доме потерпевшего. Охотничье ружье, из которого был произведен выстрел, оказалось не зарегистрированным.

Ружье и патроны у подозреваемого изъяты. Ведется следствие.