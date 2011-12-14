Еврокомиссия понизила себе зарплату и повысила пенсионный возраст
02:58, 14 декабря 2011Общество
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Цена вопроса - миллиард евро
Еврокомиссия предлагает сократить расходы на содержание персонала.
Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Еврокомиссии, соответствующие предложения были одобрены на заседании в Страсбурге.
Предложения предусматривают повышение пенсионного возраста для служащих Еврокомиссии, а также уменьшение на 5% количества функционеров и увеличение количества рабочих часов в неделю.
Кроме того, предложения предусматривают уменьшение зарплат в отдельных сферах.
В целом, по мнению Еврокомиссии, эти меры позволят сэкономить 1 млрд. евро до 2020 года.
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