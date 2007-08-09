Томенко назвал идею Черновецкого ”милицейской”
Минюст должен отреагировать?
Заместитель лидера БЮТ Николай ТОМЕНКО считает, что Министерство юстиции Украины должно отреагировать на инициативу мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО запретить детям, которые не имеют киевской регистрации, учиться в школах города.
Об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
Он отметил, что такое предложение Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО является “милицейской идеей”. “Министерство юстиции должно на это отреагировать. Тем более, что министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ был одним из инициаторов отмены прописки”, - сказал Н.ТОМЕНКО.
Кроме того, по его словам, наблюдаются “очень печальные” тенденции к монополизации и централизации управления в Киеве заведениями здравоохранения и образования.
Н.ТОМЕНКО отметил, что Киевская горгосадминистрация полностью забрала управленческие полномочия у районов города. По его словам, это приведет к тому, что назначение директоров школ, определение образовательных программ, все административные вопросы будет решать город. “Я не идеализирую власти районов города Киева, но считаю это абсурдом”, - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 26 июля Киевский городской совет принял решение о переподчинении учебных заведений непосредственно городской администрации.