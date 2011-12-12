Фонд регионального развития станет частью Госбюджета

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно создания государственного фонда регионального развития» (регистр. 9363).

Как передает корреспондент УНИАН, в пятницу за принятие этого законопроекта проголосовали 236 народных депутатов из 280 зарегистрированных в сессионном зале.

В законопроекте предлагается дополнить Бюджетный кодекс Украины новой статьей, в которой определяется порядок создания в составе Государственного бюджета государственного фонда регионального развития и направления использования его средств.

В частности, Государственный фонд регионального развития создается в составе Государственного бюджета Украины и составляет не менее 2,5 процентов объема расходов общего фонда Государственного бюджета за соответствующий период.

Средства этого Фонда предлагается распределять: 70% - между республиканским бюджетом Автономной Республики Крым, областными бюджетами и бюджетом города Севастополя в соответствии с численностью населения, проживающего в соответствующем регионе; 30% - между местными бюджетами на выполнение приоритетных инвестиционных проектов, способствующих решению проблем отдельных административно-территориальных единиц с учетом уровня их социально-экономического развития.

Кроме того, средства государственного фонда регионального развития должны направляться на выполнение:

- государственных целевых программ и инвестиционных программ (проектов) в части выполнения мероприятий регионального развития;

- соглашений о региональном развития и программ преодоления депрессивности территорий;

- государственных программ развития трансграничного сотрудничества;

- программ и мероприятий социально-экономического развития регионов, включая программы и мероприятия по развитию отдельных административно-территориальных единиц (в частности, малых городов, горных населенных пунктов, населенных пунктов зон наблюдения и тому подобное).