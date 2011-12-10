Парламент проголосовал за "Фонд будущих поколений"

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О фонде будущих поколений».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта №9401 проголосовали 230 народных депутатов из 280 зарегистрированных в сессионном зале.

В законопроекте предлагается в пределах специального фонда Государственного бюджета создать Фонд будущих поколений, средства которого предусмотрено использовать для финансирования дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины в связи с внедрением накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, а также на покрытие расходов, связанных с внедрением общеобязательного государственного социального медицинского страхования.

В соответствии с «Заключительными положениями» законопроекта этот закон вступает в силу одновременно с Законом о Государственном бюджете Украины, в котором будет установлен профицит Государственного бюджета Украины.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что, по прогнозным расчетам, поступления в Фонд за первые три года его функционирования составят около 10,6 млрд. гривен.