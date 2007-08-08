Отец и сын погибли в море, пытаясь спасти соседей по дикому пляжу

Отец и сын - жители города Вишневое Киевской области - утонули в Крыму, пытаясь спасти супружескую чету, которую на надувном матраце унесло в море.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, мужчины утонули сами, при этом им не удалось спасти и тонувшую женщину - она погибла.

Трагедия произошла сегодня утром в районе урочища «Беляус».

«Муж и жена, оба уроженцы города Канев Черкасской области, плавали на надувном матраце на «диком» пляже в районе села Громово (Черноморский район Крыма). Сильный порывистый ветер начал уносить их в море. К ним на помощь тут же бросился отец с сыном - жители города Вишневое Киевской области. Однако желание помочь закончилось трагедией», - сообщили в МЧС.

Из-за сильного волнения моря (приблизительно 5-6 баллов) и сильного ветра утонули женщина (1976 г.р.) и двое мужчин (отец и сын, соответственно 1957 и 1986 г.р.), которые пытались спасти супружескую пару. Мужа женщины удалось спасти.