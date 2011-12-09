В Киеве под Новый год откроют новую станцию метро

В Киеве 27 декабря откроют станцию метро “Выставочный центр”.

Как сообщает ТСН, при строительстве станции использовали новаторские решения, благодаря которым ее спроектировали и построили на протяжении одного года. При начальной стоимости 906 млн. грн на ее строительстве удалось сэкономить более 100 млн. грн.

Впервые в истории построения столичной подземки место для разворота поездов - "камеру съездов" метростроевцы расположили не за станцией, а перед ней. Поезда будут высаживать пассажиров на конечной, будут давать задний ход, въезжать в камеру для разворота, а оттуда двигаться в противоположную сторону для посадки пассажиров.

В то же время от станции метро "Васильковская" до "Выставочного центра" проложили еврорельсы, которые значительно снизят уровень вибрации и шума поездов.

"Станция "Васильковская" достаточно скромна и функциональна, а вот "Выставочный центр" будет величественной, мне она напоминает колонный зал дворца - просторная, с роскошными люстрами", - отметил генеральный директор ОАО "Киевметрострой" Владимир ПЕТРЕНКО.