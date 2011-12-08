Эксперт уговаривает, газовый консорциум нужен хотя бы с Москвой

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что Украина упустила возможность создания трехстороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой.

Такое мнение он выразил во время круглого стола "Украинско-российские отношения: ближайшая перспектива" в Институте Горшенина.

По мнению политолога, такой консорциум на выгодных условиях можно было создать до момента, пока не был запущен "Северный поток".

Как считает М.ПОГРЕБИНСКИЙ, создание "Южного потока" еще более опасно для Украины, поскольку тогда «наша труба будет нужна только нашей стране. И тогда Европа не вступиться за Украину, если Россия перекроет нам газ, поскольку Европа будет получать газ по «Северному» и «Южному» потокам».

По мнению М.ПОГРЕБИНСКОГО, если бы два года назад Украина создала консорциум, то никто бы не строил трубы в обход.

Он убежден, что до конца года обязательно необходимо создать газотранспортный консорциум с Россией, чтобы окончательно не потерять свои позиции как транзитера.

Политолог выразил убеждение, что до конца года такое соглашение будет подписано, и призвал "националистические силы" Украины не называть такое соглашение сдачей национальных интересов.