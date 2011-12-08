Янукович откроет роддом и проведет Совет регионов

8 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществит рабочую поездку в Днепропетровскую область. Об этом на брифинге сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр ВИЛКУЛ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в программе пребывания Президента Украины Днепропетровской области – открытие в Кривом Роге нового перинатального центра на 76 коек, который рассчитан на три тысячи родов в месяц.

Также завтра в Днепропетровской области под председательством В.ЯНУКОВИЧА состоится расширенное заседание Совета регионов; запланировано участие главы государства в совещании об окончании строительства первой очереди южной объездной дороги длиной 18 км.

А.ВИЛКУЛ также сообщил, что завтра, во время Совета регионов будет презентован новый логотип Днепропетровской области, выполненный в стиле ведущих европейских столиц и регионов.