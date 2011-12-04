На центральной площади Севастополя иномарка сбила насмерть женщину

В Севастополе на площади Нахимова сегодня около половины восьмого утра 25-летний водитель автомашины КИА осуществил наезд на дорожного работника коммунального предприятия, женщину 1935 года рождения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре Управления ГАИ в городе Севастополе, от полученных во время ДТП травм женщина умерла на месте.

Автомобиль после того, как сбил человека, продолжил движение и осуществил наезд на цветочные клумбы и шлагбаум.

По данному факту проводится проверка.