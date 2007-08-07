Правительство о регионах, СЭЗ, таможенном кодексе, госзаказе и Эстонии

Правительство подготовило законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О стимулировании развития регионов» для активизации инвестиционной деятельности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства финансов Украины, 30 июля первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ провел заседание Правительственного комитета по вопросам экономической политики и европейской интеграции. Во время заседания был одобрен к рассмотрению на следующих заседаниях Кабинета Министров законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О стимулировании развития регионов», направленный на создание условий для активизации инвестиционной деятельности на территориях, где сложились неблагоприятные социально-экономические условия развития. Принятие законопроекта позволит создать новые рабочие места и улучшить социально-экономическую ситуацию в регионах.

Кроме того, к рассмотрению на следующих заседаниях правительства одобрен проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об общих принципах создания и функционирования специальных (свободных) экономических зон». Он, в частности, предусматривает создание специальных (свободных) экономических зон Верховной Радой Украины путем принятия отдельных законов на срок не более 30 лет. Принятие этого законопроекта создаст благоприятные условия для осуществления хозяйственной деятельности на территориях СЭЗ, а также будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине и поступлению дополнительных инвестиционных ресурсов в экономику регионов.

На Правительственном комитете по вопросам экономической политики и европейской интеграции одобрен также проект Закона Украины «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины», проект постановления КМУ «О внесении изменений в объемы государственного заказа на закупку товаров, выполнения работ, предоставления услуг для государственных потребностей в 2007 году», проект Закона Украины «О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Эстонской Республики об экономическом, промышленном и научно-техническом сотрудничестве», а также соответствующем проекте постановления Кабинета Министров и другие проекты документов, которые будут рассмотрены на ближайшем заседании правительства.