В центре Киева 3 дня подряд будут перекрывать улицы

На некоторых улицах в центре Киева до 4 декабря будет перекрыто движение автотранспорта в связи с проведением жеребьевки финальной части УЕФА Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УГАИ Киева.

Так, в день церемонии жеребьевки финального турнира Евро-2012, которая состоится 2 декабря во дворце «Украина», будет запрещено движение транспорта по улице Тельмана, от улицы Предславинской до улицы Большой Васильковской. К тому же, движение будет перекрыто на первой и второй полосах Б.Васильковской от улиц Тверской до Щорса, со стороны Национального дворца «Украины». Этими полосами смогут воспользоваться только автомобили и автобусы участников мероприятия, которые аккредитованы в УЕФА.

Также до 4 декабря запрещен заезд всех транспортных средств, кроме аккредитованных автомобилей УЕФА, на парковочную площадку возле дворца «Украина» (ул. Б. Васильковская,107-109).

К тому же, 2 декабря сотрудники Госавтоинспекции будут помогать в парковке транспортных средств участников мероприятия на следующих улицах: ул. Щорса от ул. Б. Васильковской до ул. Предславинской; ул. Тельмана от ул. Б.Васильковской доул. Антоновича; ул. Антоновича от ул. Тельмана до ул. Тверской (налево в направлении движения); ул. Тверская от ул. Предславинской до ул. Б. Васильковской, а также возле гостиниц: «Хаят» (ул. А.Тарасовой,5); «Интерконтиненталь» (ул.Б.Житомирская,24); «Ибис» (бул. Т. Шевченко,25); «Президент-отель» (ул. Госпитальная,12).

Начальник Госавтоинспекции Киева Анатолий КУРИННІЙ советует водителям быть предельно внимательными, неукоснительно следовать сигналам регулировщиков, требованиям дорожных знаков, и прежде всего временно установленным. Также он обращает внимание водителей на то, что транспортные средства, которые будут стоять с нарушением правил дорожного движения и мешать передвижению транспортных средств участников мероприятия, общественному транспорту и пешеходам, будут принудительно перемещены работниками Госавтоинспекции.