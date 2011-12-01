Базы данных госведомств на «черном рынке» выросли в цене

Базы данных государственных ведомств на «черном рынке» за последний год подорожали в два-три раза. Об этом пишет журнал Weekly.UA со ссылкой на информацию правоохранительных органов и судов.

Наибольшей популярностью пользуется информация об импортно-экспортных операциях, которую собирает Гостаможня, а также базы ГАИ. В СБУ утверждают, что в мае полностью перекрыли каналы утечки информации из таможни. Тому послужили два громких задержания недобросовестных чиновников, пытавшихся сбыть нелегальный товар: первое в октябре прошлого года, второе – весной текущего года.

«После этого спрос на данные таможни значительно вырос. Если раньше за полную базу (Гостаможни) по Украине предлагали 4 тыс. долл., то сейчас только за одну позицию по одному товару готовы платить 500 долл.», – рассказал начальник отдела по защите государственных информационных ресурсов СБУ Валентин ПЕТРОВ.

Нечистые на руку правоохранители используют еще один способ заработка на продаже госданных. Пользуясь своими полномочиями, в рамках следствия стражи закона запрашивают у телефонных операторов информацию о разговорах конкретного человека. Бывает, что впоследствии список собеседников используется не в прямых целях, а перекочевывает в распоряжение третьих лиц - заказчиков.

В СБУ говорят, что раньше подобная услуга стоила всего 100 долл., но сейчас, после нескольких уголовных дел в отношении правоохранителей-«связистов», подорожала до 300–500 долл. «Сегодня мы отработали такой механизм, при котором ни один посторонний запрос не остается безнаказанным», - утверждает В.ПЕТРОВ.

В целом, по данным СБУ, за девять месяцев текущего года в Украине возбуждено 13 уголовных дел по передаче конфиденциальной информации и данных с ограниченным доступом.