Музей истории Киева объединят с подземным переходом

Подземный переход станции метро "Театральная" реконструируют, чтобы сделать единый комплекс с новостройкой, в которой разместят Музей истории Киева.

Об этом пишет муниципальная газета “Хрещатик” (№177 от 30 ноября 2011 г.).

Здание по ул. Богдана Хмельницкого, 7, находится сейчас в стадии завершения строительства. В то же время, уже предусматривают его перепланировку, чтобы сделать удобным для размещения экспозиций, а также соответственно оборудовать снаружи.

По словам автора проекта Андрея ПАШЕНЬКО, помещение после перепланировка будет выглядеть по-другому. "Первый вариант концепции строительства возле метро "Театральная" не предусматривал размещения там экспозиций, поэтому для музея не очень удобен. Сейчас мы занимаемся перепланировкой внутреннего пространства здания и оформлением фасадов. Если будут специальные пожелания и средства на это, можем сделать стилизованный интерьер", - сказал он.

Вместе с тем, по словам А.ПАШЕНЬКО, состоится оформление фасадов здания и реконструкция подземных переходов станции метро "Театральная", чтобы эти два объекта стали своеобразным комплексом. "Уже есть предложения о реконструкции переходов на "Театральной", ведь они находятся буквально вплотную со зданием музея. Так эти два объекта будут выглядеть в комплексе", - отметил он.

Как сообщалось, предусмотрено, что Музей истории Киева заработает в 2012 году к Дню города.

Справка УНИАН. 5 лет киевляне требовали отменить разрешение на работы по строительству торгово-офисного центра по улице Богдана Хмельницкого, 7.

В 2007 году строительство в районе станции метро "Театральная" было признано опасным для метро. После этого Киевсовет отменил свое предыдущее решение о землеотводе, но застройщик с этим не согласился, и обжаловал его в суде.

Строительство возобновилось в начале декабря 2010 года.

Представители правительства и столичной власти неоднократно заявляли, что строительство ТОЦ возле станции метро «Театральная» будет прекращено.

28 марта этого года Киевский апелляционный хозяйственный суд признал незаконным строительство вблизи станции метро «Театральная».

26 августа председатель КГГА Александр ПОПОВ заявил, что Музей истории Киева будет размещен в здании по улице Богдана Хмельницкого, 7. Он проинформировал, что договорился с инвестором о бесплатной передаче скандального здания в собственность киевлян.

Против того, чтобы Музей истории Киева разместили в новостройке возле метро “Театральная”, 29 августа выступил председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ. Он обратил внимание, что здание, согласно заключениям экспертов, является “потенциально опасным”.