Осуждены супруги - фиктивные руководители швейной фабрики

Приговором Суворовского районного суда г. Херсона на 2 года и 6 месяцев ограничения свободы осуждены фиктивные руководители швейной фабрики «Красень».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, при этом, на основании ст. 75 Уголовного кодекса Украины, осужденные - семейная пара - были освобождены от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.

В частности, судом они признаны виновными в том, что по предварительному сговору с неизвестными лицами, не будучи акционерами предприятия, за материальное вознаграждение приняли участие в проведении внеочередных собраний акционеров, по результатам которых главу семейной четы избрали председателем ЗАО «Красень».

В тот же день злоумышленники изготовили протокол собраний акционеров ЗАО «Красень», в который внесли заведомо неправдивые данные, и на его основании приняли решение о внесении изменений в устав и замене руководства ЗАО. Указанный протокол был подписан осужденными в качестве председателя и секретаря собраний акционеров.

В дальнейшем супруги, введя в заблуждение частного нотариуса, предоставили ему этот протокол для заверения.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2009 года в результате силового захвата админздания и производственных помещений ЗАО “Красень” в центре Херсона к управлению этим предприятием пришла новая администрация. По факту нападения прокуратурой области было возбуждено уголовное дело по ст. 358 УКУ. После захвата ЗАО «Красень» большинство его работников (до 200 человек) пикетировали здание облгосадминистрации и областного совета с требованием возобновить работу предприятия.

В январе 2010 года было возбуждено дело о банкротстве ЗАО «Красень» по иску ГНИ в г. Херсон. Требования ГНИ составляли 3,1 млн. грн., основная часть долга - долг предприятия по НДС за импортированные в Украину товары в сумме более 3 млн. грн.

ЗАО “Красень” (бывшая Херсонская швейная фабрика “Большевичка”) специализируется на производстве верхней одежды, мужских и женских костюмов, пиджаков, брюк. Продукция этого предприятия экспортировалась за границу.