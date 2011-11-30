В Крыму водитель маршрутки убил пассажира

В Крыму водитель маршрутного такси, следовавшего из Ялты в Симферополь, ударил пассажира, мужчина упал на дорогу, сильно ударился головой и умер.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МВД в Крыму.

Инцидент произошел на прошлой неделе. «У 33-летнего мужчины возник спор с 29-летим водителем. Шофер остановил машину и вместе с пассажиром вышел на разборки. Ударив оппонента кулаком в лицо, водитель маршрутки уехал, оставив того лежать на дороге», - отметили в милиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины.