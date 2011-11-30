Пьяный офицер избил солдата

В Черкасской области пьяный офицер избил своего подчиненного солдата на территории воинской части.

Как сообщает черкасский еженедельник "Пресс-центр", военная прокуратура Черкасского гарнизона возбудила уголовное дело в отношении офицера одной из воинских частей согласно ч.2 ст.424 Уголовного кодекса (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий).

Следствие установило, что вечером 30 октября на территории воинской части между офицером и солдатом возник спор по поводу ненадлежащего, по мнению офицера, исполнения служебных обязанностей.

Во время конфликта офицер, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, нанес солдату четыре удара кулаком левой руки в лицо и около 10 ударов руками по телу, чем нанес солдату легкие телесные повреждения.

К офицеру применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.