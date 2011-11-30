Милиция не связывает убийство директора ТРК с журналистской деятельностью

Стахановский отдел милиции не связывает убийство директора и учредителя ООО «Телерадиокомпания КТК» Сергея Лободы с его профессиональной деятельностью.

Об этом говорится в сообщении информационного интернет-портала Стахановской милиции.

Согласно сообщению, работники милиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и отрабатывают несколько версий, среди которых – убийство из корыстных или хулиганских побуждений и убийство на бытовой почве. Не исключается также и версия, что преступление связано с предпринимательской деятельностью погибшего.

«Версия совершения преступления в связи с журналистской деятельностью не рассматривается, поскольку телекомпания, которую возглавлял погибший, не вела собственное вещание, а только ретранслировала программы других телеканалов. Если Вы обладаете информацией о лицах, причастных к совершению данного преступления, просьба сообщить в Стахановский ГО УМВД или позвонить по телефонам: 9-20-02, 9-20-37 или 102. За информацию, способствующую поимке преступников, объявлено крупное денежное вознаграждение. Анонимность и конфиденциальность гарантируются», - говорится в сообщении.

Как отметила в комментарии УНИАН начальник пресс-службы УМВД в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ, точная сумма вознаграждения не разглашается.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября в Стаханове был убит директор и учредитель ООО «Телерадиокомпания КТК» С.Лобода. Возглавляемая им телекомпания занимается ретрансляцией телеканалов в городе Кировск (Луганская область). По информации алчевской газеты «Неделя+», С.Лобода умер от удара по голове тяжелым предметом.

«Тело погибшего обнаружили в районе его гаража. По информации местных правоохранителей, убийца пока неизвестен. В Кировске появились слухи, что убийство связано с переделом собственности, якобы готовился рейдерский захват телерадиокомпании», - пишет газета.

По факту убийства С.Лободы Стахановский районный отдел УМВД в Луганской области возбудил уголовное дело по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).