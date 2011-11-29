На Донетчине похоронили погибшего участника «чернобыльской» акции

Сегодня в городе Родинское Донецкой области похоронили участника акции протеста чернобыльцев Геннадия Коноплева, умершего 27 ноября после разгрома и демонтажа палатки возле регионального управления Пенсионного фонда в Донецке.

В пресс-службе Донецкой облгосадминистрации УНИАН сообщили, что полную организацию похорон Г.Коноплева взяли на себя городские советы Красноармейска и Родинского, за счет которых оказана материальная помощь семье покойного, обеспечена доставка тела из Донецка в Родинское, организован поминальный обед, обеспечена транспортная доставка участников траурной церемонии к месту захоронения.

В траурной церемонии приняли участие и.о. городского головы Красноармейска Галина ГАВРИЛЬЧЕНКО, представители общественных организаций инвалидов-чернобыльцев.

Донецкая ОГА выразила глубокие соболезнования родным и близким покойного, говорится в сообщении.