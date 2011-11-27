Погода на понедельник
14:18, 27 ноября 2011Общество
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В Киеве - до 6° тепла
Завтра, 28 ноября, в Украине облачно с прояснениями, временами небольшие, в восточной части умеренные осадки.
Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.
Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла (на юге Крыма до 5° тепла); днем 1-6° тепла, в южной части местами 7-10° тепла.
В Киеве и Киевской области завтра облачно с прояснениями, временами небольшие осадки. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью по области от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 4-6°.
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