Погода на понедельник

Завтра, 28 ноября, в Украине облачно с прояснениями, временами небольшие, в восточной части умеренные осадки.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла (на юге Крыма до 5° тепла); днем 1-6° тепла, в южной части местами 7-10° тепла.

В Киеве и Киевской области завтра облачно с прояснениями, временами небольшие осадки. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью по области от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 4-6°.