В воскресенье синоптики обещают мокрый снег и дождь

Завтра ночью на востоке и севере Левобережья, днем в западных, северных и местами центральных областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных и северных областях порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Карпатском регионе и в восточных областях 2-7° мороза; днем 0-5° тепла, на побережье морей до 8°.

В Киевской области в воскресенье ночью без осадков, днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью местами, днем повсюду порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.