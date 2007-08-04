Магера поправил СМИ: у Тимошенко еще есть время

Член Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА считает вполне реальным одновременное проведение 30 сентября досрочных выборов в Верховную Раду и референдум относительно внесения изменений в Конституцию Украины.

Об этом он сегодня заявил в комментарии УНИАН.

По словам А. МАГЕРЫ, инициаторы референдума должны достаточно быстро пройти всю необходимую процедуру. “Если организаторы украинского референдума относительно новой Конституции быстро и качественно пройдут все процедуры, предусмотренные законом, то никакого препятствия для одновременного проведения референдума и досрочных парламентских выборов не будет”, - сказал А.МАГЕРА.

Он также отметил, что в некоторых СМИ была обнародована информация о том, что он вроде бы заявил, что нереально провести одновременно выборы и референдум. “Эта информация не отвечает действительности”, - сказал А.МАГЕРА. По его словам, он действительно говорил, что существуют определенные трудности в этом вопросе, но речь о нереальности не шла. Он отметил, что инициаторам референдума необходимо провести собрания соответствующих групп и собрать 3 млн. подписей в 16 областях Украины. “Время еще есть”, - сказал член ЦИК.

Как сообщал УНИАН, 18 июля лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что ее политическая сила инициирует проведение 30 сентября всеукраинского референдума о внесении изменений в Конституцию. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что на всеукраинский референдум должны быть вынесены 9 вопросов. В частности, по ее словам, эти вопросы будут касаться формы правления в Украине, целесообразности избрания и отзыва судей народом, расширения прав местного самоуправления. Кроме того, отметила лидер БЮТ, на референдум будет вынесен вопрос о предоставлении конституционного статуса парламентской оппозиции, отмене неприкосновенности и льгот высших руководителей государства, народных депутатов Украины и судей; лишение мандатов депутатов всех уровней, которые нарушили обещания перед народом, и вопроса упрощения процедур проведения референдумов.