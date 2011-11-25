Тигипко ждет, когда олигархи захотят платить больше налогов

Вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО рассчитывает, что представители крупного украинского бизнеса поддержат введение дополнительных налогов для состоятельных людей, в частности налога на роскошь.

Об этом он заявил в интервью журналу «Фокус».

«Я жду их инициативы», - сказал С.ТИГИПКО. По его мнению, введение налога на богатство по инициативе состоятельных людей стало трендом в предкризисной Европе. В частности, во Франции 16 миллиардеров выступили с инициативой о повышении налогов для них, «чтобы они могли спокойно смотреть людям в глаза во время кризиса».

«Вот это правильный подход, которого я ожидаю и у нас», - сказал вице-премьер-министр.

Напомним, С.ТИГИПКО вынес на обсуждение общественности законопроекты о налогообложении предметов роскоши и элитного имущества, а также операций с оффшорнымы зонами. Поступления от этих налогов планируется направить на выплату пенсий.