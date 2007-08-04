Янукович собирается сорвать джек-пот в чужой игре

В своем докладе на X съезде Партии регионов, который проходит сегодня в Киеве, Лидер регионалов четко очертил позицию Партии в ситуации, которая сложилась в государстве.

„По моему глубокому убеждению, хотя нам навязывают чужую игру, мы должны достойно ответить на брошеные нам вызовы, - сказал Виктор Янукович. - Мы должны пойти на выборы и победить с еще лучшим результатом, чем в прошлом году. И защитить свою победу. У нас для этого есть все необходимое: сотни тысяч активистов, опыт, вера в правоту дела, которую делаем, и главное - поддержка миллионов людей, которым импонируют наше достоинство, спокойная сила и ответственность.

У нас есть программа, которую мы начали успешно реализовывать и которую должны завершить ради лучшей жизни граждан Украины”.

Виктор Федорович также отметил, что „за год пребывания при власти мы не только преодолели экономический кризис, оставленный нам в наследство предшественниками, но и добились существенного роста основных показателей социально-экономического развития... Главное, что нам удалось сделать так, что граждане стали жить лучше. А чья это заслуга - люди выяснят сами.

Невзирая на препятствия, которые ставили нам оппозиционные силы, уже на сегодня мы смогли повысить минимальную зарплату до 440 гривен, а с 1 сентября она будет составлять 460 гривен. В бюджетных планах на следующий год минимальную заработную плату предусматривается повысить до 565 гривен”.

Лидер Партии регионов отметил тот очень важный момент, что деньги для социальных выплат берутся не из средств от продажи стратегически важных предприятий отечественной промышленности, как это было в случае с «Криворожсталью». „Мы не проедаем народное добро. Это ресурсы, аккумулированные реальной экономикой, - заявил Виктор Федорович. - Достаточно сказать, что с начала года рост внутреннего валового продукта составил 8%, тогда как за аналогичный период в прошлом году этот показатель не превышал 4 процента. Однако это лишь начало пути, который нам надлежит пройти.

Мы преодолеем коррупцию и вынудим преступников, независимо от их должностей, отвечать по закону”, - подчеркнул В. Янукович.

Пресс-служба Партии регионов