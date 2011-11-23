Украина способна контролировать качества экспорта на высшем уровне
04:22, 23 ноября 2011Общество
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Азаров осмотрел лабораторию
Премьер-министр Николай АЗАРОВ уверен, что Украина способна на наивысшем уровне обеспечить контроль качества экспортной продукции агропромышленного комплекса.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он заявил после посещения Украинской лаборатории качества и безопасности продукции АПК.
"Эта лаборатория сертифицирована по всем международным стандартам, ее выводы признаются в мире, им доверяют. Благодаря ей мы сможем доказывать и отстаивать качество отечественной продукции агропромышленного комплекса", - отметил Н.АЗАРОВ.
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