Украина способна контролировать качества экспорта на высшем уровне

Премьер-министр Николай АЗАРОВ уверен, что Украина способна на наивысшем уровне обеспечить контроль качества экспортной продукции агропромышленного комплекса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он заявил после посещения Украинской лаборатории качества и безопасности продукции АПК.

"Эта лаборатория сертифицирована по всем международным стандартам, ее выводы признаются в мире, им доверяют. Благодаря ей мы сможем доказывать и отстаивать качество отечественной продукции агропромышленного комплекса", - отметил Н.АЗАРОВ.