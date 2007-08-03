ЕБРР пересматривает свою стратегию в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) начал работу над пересмотром своей стратегии деятельности в Украине. Об этом УНИАН сообщили в ЕБРР.

Банк приглашает принять участие в обсуждении стратегии и присылать свои комментарии по адресу ukrainestrategy@ebrd.com не позднее 1 сентября 2007 года, чтобы они могли быть учтены.

Резюме комментариев от общественности будет предоставлено Совету директоров ЕББР перед окончательным утверждением стратегии.

После утверждения стратегии, резюме комментариев и ответ руководства на них будут размещены на сайте Банка.

Как отмечает ЕБРР, первая статья договора о создании Банка гласит, что «целью Банка является стимулировать переход к принципам открытого рынка, многопартийной демократии и рыночной экономике». Для достижения этих целей Банк предоставляет финансирование инвестиционных проектов, особенно в частном секторе.

Как сообщал УНИАН, член Совета директоров ЕБРР от Европейского инвестиционного банка Теренс БРАУН в июне сообщал, что Европейский банк реконструкции и развития готовит новую стратегию деятельности для Украины. «Идея заключается в том, чтобы общие объемы ежегодного кредитования составили 5 млрд. грн.», - сказал Т.БРАУН. Сейчас кредитный портфель ЕБРР составляет около 20 млрд. грн.

Как отметил член Совета директоров ЕБРР, после посещения Одессы, Днепропетровска, Запорожья и Киева у него сложилось впечатление от Украины, как об «экономике, которая движется вперед».

Справка УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим финансовым инвестором Украины. По данным на конец января 2007 г., он взял обязательства о предоставлении инвестиций на сумму 2,87 млрд. евро в рамках более 130 проектов.

Стратегия деятельности ЕББР для Украины на 2005-2007 годы предусматривала содействие развитию банковского и энергетического секторов, а также развитие дорог и железнодорожных путей, морских портов и аэропортов.