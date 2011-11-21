В Горловке задержали подростков, которые два месяца грабили прохожих

В Горловке Донецкой области милиция задержала группу подростков 15-16 лет, которые на протяжении последних двух месяцев грабили одиноких прохожих.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Горловского горуправления милиции, по словам и.о. начальника криминальной милиции Калининского райотдела милиции Горловки Романа БАБЮКА, преступная группа состояла из трех подростков, а предметом их посягательств являлись сумки, которые они выхватывали из рук женщин на улице.

Задержанные – учащиеся ПТУ, ранее в поле зрения милиции не попадали.

"В настоящий момент доказано совершение ими шести грабежей и разбоев. Проводится проверка на причастность к аналогичным преступлениям", - сказал Р.БАБЮК.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 (грабеж) и ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.