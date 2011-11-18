Бомбы в Печерской РГА милиция не нашла

Взрывных устройств в здании Печерской районной государственной администрации Киева не обнаружено.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, взрывотехнические службы закончили проверку здания Печерской РГА. Проверка осуществлялась после сообщения анонима о том, что в здании заложена взрывчатка.

Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено.

Личность человека, сделавшего ложный звонок, устанавливается.

Также в милицейском главке заметили, что с начала этого года это уже 92 анонимное сообщение о закладке взрывчатки. Следственными органами на этот счет возбуждено 29 уголовных дел, еще по 15 фактам решается вопрос о возбуждении дел.

Как сообщал УНИАН, информация о минировании Печерской РГА поступила в милицию сегодня в 14.00.