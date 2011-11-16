Преступники выбросили таксиста за городом

В Черновицкой области для задержания преступника работникам милиции пришлось применить табельное огнестрельное оружие.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, сегодня около 5 часов утра в милицию поступило сообщение от 29-летнего жителя г. Кицмань, который заявил, что работает таксистом, а его автомобилем несколько часов назад завладели неизвестные лица.

Пострадавший объяснил, что ночью подобрал пассажиров и повез их по названному ими адресу. По дороге «пассажиры» под угрозой предмета, похожего на пистолет, заставили таксиста остановиться вблизи лесополосы. Злоумышленники избили таксиста, связали руки и оставили в лесополосе, а сами скрылись в неизвестном направлении.

На их поиски были подняты личный состав трех райотделов области и работники областного УВД. Во время проведения мероприятий по розыску злоумышленников правоохранители выявили похищенный автомобиль в одном из сел Заставновского района области.

Впоследствии в поле между двумя селами работники наряда ГАИ заметили мужчину, по приметам похожего на одного из нападавших. Одним из работников подраздела ДПС УГАИ МВД Украины в Черновицкой области были сделаны два предупредительных выстрела вверх из табельного огнестрельного оружия. Впрочем, правонарушитель на предупреждение не реагировал, попытался скрыться, поэтому работник милиции был вынужден применить табельное огнестрельное оружие на поражение, ранив его в предплечье. Злоумышленник был задержан и доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, сообщили в МВД.

Оперативники установили, что задержанным оказался 24-летний житель одного из сел Заставновского района, ранее судимый по ст. 355 (Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств) Уголовного кодекса Украины. На данное время он находится в розыске.

Прокуратурой Заставновского района действия правоохранителя при задержании лица, подозреваемого в совершении тяжкого преступления, предварительно признаны правомерными.

В настоящее время проводятся мероприятия по розыску второго участника преступления.

По факту незаконного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины, следствие продолжается.