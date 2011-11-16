Жертвой «теракта» в Днепропетровске стал случайный человек

Прокуратура не располагает информацией о каких-либо требованиях со стороны злоумышленников, которые сегодня ночью устроили взрыв в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила прокурор Днепропетровской области Наталья МАРЧУК.

По ее словам, прокуратура проверяет информацию, которую выложили якобы причастные к взрыву лица на одном из интернет-сайтов, о том, что в соседней урне для мусора должно было находиться письмо с их требованиями.

«В ходе оперативных мероприятий никаких писем и взрывных устройств не было обнаружено», - отметила Н.МАРЧУК.

Прокурор также сообщила, что погибший от взрыва 27-летний финансовый директор днепропетровского ООО стал жертвой взрыва случайно.

Кроме того, Н.МАРЧУК заявила, что в материалах уголовного дела имеется достаточно оснований для квалификации факта гибели мужчины как трагической случайности.

Прокурор сообщила, что, по предварительным данным, взрывное устройство было самодельным, однако именно мощность взрыва стала причиной переквалификации уголовного дела по статье «теракт».

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы Министерства чрезвычайных ситуаций, сегодня, 16 ноября, в 00.10 в Днепропетровске по проспекту Карла Маркса, 52 на тротуаре взорвалась железобетонная урна для мусора. В результате взрыва погиб один человек.

По информации газеты "Сегодня", в результате взрыва погиб 27-летний финансовый директор одной из фирм города.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Как сообщил УНИАН источник в Днепропетровской областной прокуратуре, сначала дело было возбуждено Бабушкинским районным отделом милиции Днепропетровска по статье «умышленное убийство» (п.5 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины), однако затем оно было переквалифицировано прокурором Днепропетровской области.

В связи с переквалификацией дела проведение досудебного следствия поручено следственному отделу Управления СБУ в Днепропетровской области.