Нацбанк выпустит сертификаты с привязкой к курсу золота

Национальный банк Украины намерен расширить свои инструменты управления наличным рынком с целью сокращения удельного веса наличности вне банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила директор Генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Елена ЩЕРБАКОВА во время открытого заседания правления НБУ во вторник.

«НБУ, выполняя свою основную функцию – управление ликвидностью на рынке, сейчас сосредоточивает свое внимание на безналичных расчетах, то есть мы управляем той ликвидностью, которая сформирована на корсчетах банков", - сказала Е.ЩЕРБАКОВА. Относительно сегмента наличного рынка она отметила: "Мы уделяли ему внимание, но не управляли этим инструментом».

В НБУ заявляют о высокой доле наличных расчетов в Украине. Так, в нашей стране удельный вес наличности вне банков составляет 28%, в то время как в странах Западной Европы - около 18%, а, например, в США - не больше 10%.

По словам Е.ЩЕРБАКОВОЙ, избыточная ликвидность наличного рынка может стать причиной «атак» как на курс гривни, так и на показатель инфляции.

С целью создания нового инвестиционного инструмента, прежде всего для физических лиц, Нацбанк намерен выпускать свои сертификаты с привязкой к курсу золота.

«Сертификат Национального банка, который мы планируем выпустить в наличной форме, будет направлен на работу именно с физическими лицами. Эти инструменты будут не именными, а на предъявителя», - сказала Е.ЩЕРБАКОВА.

По ее словам, планируется, что сертификат может свободно обращаться на рынке, он может быть использован в качестве залога по кредиту.

Кроме того, директор генерального департамента регулирования денежного обращения Нацбанка Украины Виктор НЕСТЕРЕНКО заявил, что НБУ также намерен выпускать инвестиционные монеты. Они будут изготовлены из драгоценных металлов (золото, серебро, платина) наивысших проб неограниченным тиражом.

Регулятор намерен наладить выпуск инвестиционных монет независимо от памятной тематики.

«Цена инвестиционных монет будет ниже, чем памятных монет, в связи с меньшими расходами на их изготовление благодаря большому тиражу, более низкому качеству чеканки монет и упрощенной форме упаковки», - сказал В.НЕСТЕРЕНКО.

Он отметил, что продаваться инвестиционные монеты будут по цене драгоценного металла с незначительной маржой. Такие операции не будут облагаться налогом на добавленную стоимость.

В НБУ надеются, что указанные инструменты станут для населения альтернативой иностранной валюте в качестве средства сбережения.

Заместитель председателя Национального банка Украины Вера РЫЧАКОВСКАЯ заявила, что с целью обеспечения выпуска указанных инструментов, а также с целью пополнения золотовалютных резервов Нацбанка регулятор намерен наладить добычу золота, а также активизировать скупку золота у ломбардов и населения.

Для большей привлекательности операций по скупке Нацбанком золота предлагается освободить от налогообложения доход физлиц от таких операций, а также освободить эти операции от НДС. По словам В.РЫЧАКОВСКОЙ, эти налоги попадут в бюджет через механизм отчисления части прибыли Нацбанка в госбюджет.

Соответствующие постановления по выпуску сертификатов НБУ и инвестиционных монет, а также Стратегию деятельности Национального банка по добыче золота планируется утвердить на заседании правления НБУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины намерен заняться добычей золота на территории Украины.

С этой целью Кабинет министров своим распоряжением №937-р (вступило в силу 1 октября 2011 года) передал в управление Нацбанку целостный имущественный комплекс Северного государственного регионального геологического предприятия "Пивничгеология". Оно занимается исследованиями по разведке, изучению недр на предмет наличия меди, золота, алмазов.